Ein 105-jähriger Thailänder hat bei den World Masters Games in Taiwan vier Goldmedaillen gewonnen. Sawang Janpram war der einzige Teilnehmer in seiner Altersklasse und absolvierte den 100-Meter-Lauf in 38,55 Sekunden.

Sawang Janpram mit seinen Goldmedaillen und Tochter Siripan Foto: I-HWA CHENG

Beinahe mühelos hat ein 105 Jahre alter Thailänder bei den World Masters Games in Taiwan vier Goldmedaillen gewonnen: Sawang Janpram war der einzige Teilnehmer in seiner Altersklasse der über Hundertjährigen. Der 105-Jährige schaffte den 100-Meter-Lauf in respektablen 38,55 Sekunden und holte damit Gold. Auch im Kugelstossen, im Diskuswurf und im Speerwerfen war ihm der Sieg in seiner Altersklasse quasi nicht zu nehmen - alles, was er als einziger Wettbewerber tun musste, war, die Disziplin abzuschliessen.

«Ich bin stolz, er hat unserer Familie Ehre gemacht», sagte Sawangs 73 Jahre alte Tochter Siripan, die ebenfalls an den derzeit in Taiwan stattfindenden Sport-Wettspielen für Athleten ab 30 Jahren teilnimmt. Rund 25'950 Sportler aus 107 Ländern treten in Taiwan bei den World Masters Games an – ungefähr doppelt so viele wie bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr.

Sawang hatte im Alter von 90 Jahren mit dem Sport angefangen – inspiriert durch das Beispiel seiner Tochter Siripan und weil er nicht bettlägerig werden wollte wie Freunde von ihm. Drei- bis viermal die Woche geht er mit seiner Tochter am Strand laufen - «manchmal gehe ich, manchmal renne ich», schildert er der Nachrichtenagentur AFP. Ob er bei den nächsten World Masters Games 2027 in Japan teilnehmen kann, «hängt von meiner Gesundheit ab», sagte er.