Bellmont trifft auf eine lebende Darts-Legende

Zum zweiten Mal wird der Schweizer Stefan «Belli» Bellmont im legendären Ally Pally in London an der Darts-WM teilnehmen. Erster Gegner? Raymond van Barneveld.

Freut sich auf seine zweite WM: Stefan «Belli» Bellmont. Foto: Christian Merz

Stefan «Belli» Bellmont bekommt es bei seiner zweiten Teilnahme an der Darts-WM mit einem grossen Namen dieses Sports zu tun. Wie die Auslosung am Montagabend ergab, trifft der 36-jährige Zuger in der ersten Runde auf den Holländer Raymond van Barneveld. Der 58-Jährige ist fünffacher Weltmeister und war über Jahre hinweg eine prägende Figur am Oche.

Für Bellmont ist das WM-Ticket der Lohn eines starken Jahres. «Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich meine Leistung während des ganzen Jahres aufrechterhalten konnte», sagte er kürzlich zu Blick. Die Vorfreude sei riesig: «Die WM ist etwas ganz Grosses.»

Im letzten Jahr bei seiner Premiere im legendären Ally Pally in London blieb Bellmont gegen den Holländer Jermaine Wattimena ohne Chance und musste ohne Satzgewinn (0:3) nach Hause.

Das prestigeträchtigste Turnier des Darts wird in diesem Jahr erstmals mit 128 Teilnehmenden ausgetragen. Die ersten Pfeile fliegen ab dem 11. Dezember. Wann Bellmont an der Reihe ist, ist jedoch noch nicht bekannt. Der Final steigt am 3. Januar 2026. Der Weltmeister erhält ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund (ungefähr 1,05 Millionen Franken).