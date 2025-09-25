Die erste Schweizer WM-Medaille an der Ruder-WM in Schanghai ist Tatsache. Patrick Brunner und Jonah Plock holen im Zweier ohne die Bronzemedaille.

Erst seit diesem Jahr ein Duo – jetzt schon WM-Bronzegewinner: Patrick Brunner und Jonah Plock. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Patrick Brunner und Jonah Plock gewinnen an der Ruder-WM in Schanghai die Bronzemedaille. Die beiden fahren erst seit diesem Jahr zusammen. Gold holen die Neuseeländer Benjamin Taylor/Oliver Welch.

Brunner und Plock liegen bei sämtlichen Zwischenzeiten auf dem 3. Platz. Bei Rennhälfte beträgt der Rückstand auf die zweitplatzierten rumänischen Europameister Florin Arteni und Florin Lehaci 3,10 Sekunden. Der 24-jährige Luzerner und der 27-jährige St. Galler holen in der Folge aber mächtig auf, zwischenzeitlich sieht es sogar danach aus, als können sie Arteni/Lehaci noch abfangen. Am Ende fehlen 99 Hundertstel zu Silber. Eine Klasse für sich sind die Neuseeländer Taylor und Welch, die mit einem Vorsprung von 4,98 Sekunden triumphieren.

Obwohl Brunner und Plock erst seit dieser Saison ein Team bilden, kommt der Medaillengewinn nicht überraschend. Die beiden belegten schon an den Weltcup-Regatten in Varese und Luzern jeweils den 3. Platz. Einzig an den Europameisterschaften verpassten sie mit dem 5. Rang das Podest.