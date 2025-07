Nach dem EM-Coup folgt die WM-Enttäuschung: Die Schweizer Degenfechterinnen scheiden an der WM in Tiflis früh aus.

Pauline Brunner (l.) und ihre Teamkolleginnen scheitern wenige Wochen nach dem EM-Coup an der WM früh. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Degenfechterinnen scheiterten an der WM in Georgiens Hauptstadt Tiflis frühzeitig. Pauline Brunner, Aurore Favre und Fiona Hatz schieden zum Auftakt der Hauptrunde mit 64 Athletinnen aus. Nach dem Gewinn der Silbermedaille im Team-Wettkampf an der EM im Juni in Genua stellt das Abschneiden eine grosse Enttäuschung dar.