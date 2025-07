Ein grosser Tag für den Schweizer Schiesssportverband: Vivien Jäggi sichert sich bei der Junioren-EM Gold im Dreistellungsmatch mit dem Kleinkaliber-Gewehr. Und in der Teamwertung resultiert ein helvetischer Junioren-Weltrekord.

Gold! Schweizerin zündet an Junioren-EM Feuerwerk

Weltrekord in Team-Wertung

Vivien Jäggi strahlt als Junioren-Europameisterin. Foto: Jürgen Heise/Schweizer Schiesssportverband

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Königsdisziplin im Schiesssport, dem Dreistellungsmatch mit dem Kleinkaliber-Gewehr, sind die Schweizer Frauen Weltklasse. Nach den Olympiasiegen von Nina Christen und Chiara Leone trumpfen mögliche Nachfolgerinnen in der Nachwuchsklasse auf.

Im französischen Châteauroux gewinnt Vivien Jäggi am Donnerstag EM-Gold bei den Juniorinnen. 2023 gewann Vivien Jäggi WM-Gold, ihre damals 14-jährige Schwester Emely holte im gleichen Wettkampf Bronze und hätte 2024 beinahe die Qualifikation für die Olympischen Spiele geschafft.

Diesmal klappt es für Emely Jäggi nicht nach Wunsch. In Châteauroux gehört sie im Zwischenklassement lange den Top 3 an, in der letzten Serie stehend bricht sie aber ein und wird noch auf Platz 14 durchgereicht. Mit Ekaterina Chenikova (Platz 6) und Alexia Tela (Platz 7) erreichen zwei weitere Schweizerinnen den Final der Top 8.

In der Team-Wertung, die aus den Einzelresultaten errechnet wird, gewinnt die überlegen. 1773 Punkte bedeuten sogar Junioren-EM- und -Weltrekord.