Luzerner Behörde schliesst nach Fangewalt Heimsektor

Luzern muss den Heimsektor gegen Yverdon schliessen. Foto: keystone-sda.ch

Am Samstagabend bleibt die Fankurve in Luzern leer. Das haben die Bewilligungsbehörden entschieden.

Auch koordinierte Fanaktionen sind verboten, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern am Freitag mitteilte. Der Online-Ticketverkauf werde per sofort gestoppt. Physische Tickets könnten am Spieltag an der Kasse bezogen werden.

Bei dem Vorfall im Nachgang des Spiels des FC Luzern gegen die Berner Young Boys waren zwei Mitarbeitende der Sicherheitskräfte verletzt worden. Da die Identität der Gewalttäter bis zur Frist vom Donnerstagabend nicht geklärt werden konnte, traf die Bewilligungsbehörde nun verschärfte Massnahmen.