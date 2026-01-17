EM-Bronze für Rodlerin Maag

Die Rodlerin Natalie Maag sorgte an den Europameisterschaften in Oberhof für eine positive Überraschung. Die Zürcher Oberländerin gewann beim parallel ausgetragenen Weltcup die EM-Bronzemedaille.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auf ihrer Heimbahn in Oberhof, wo sie während der Saison ihr temporäres Zuhause hat, büsste Maag knapp 28 Hundertstel auf die deutsche Europameisterin Merle Fräbel ein. Zu Silber, das an die Österreicherin Lisa Schulte ging, fehlten der Schweizerin lediglich zwei Tausendstel.

Mit dem zweiten Medaillengewinn an einem Grossanlass bestätigte die WM-Zweite von 2024 im Sprint, dass der Formaufbau im Hinblick auf die olympischen Wettkämpfe in Cortina d’Ampezzo in drei Wochen stimmt. Nach einem starken Schlussspurt in der vergangenen Saison mit zwei Podestplätzen sowie Rang 5 im Gesamtweltcup und an der WM in Whistler war Maag mit grossen Ambitionen in die Olympiasaison gestartet.

Bislang blieben die erhofften Resultate jedoch aus. In den ersten fünf Weltcup-Rennen klassierte sie sich auf den Rängen 7, 7, 11, 15 und 8.