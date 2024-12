Der renommierte Schweizer Sportfunktionär René Burkhalter ist im Alter von 90 Jahren in Bern verstorben. Als erster Präsident von Swiss Olympic und langjähriger Olympia-Delegierter hinterliess er tiefe Spuren in der Schweizer Sportwelt.

René Burkhalter wirkte von 1997 bis 2000 als erster Präsident von Swiss Olympic. Foto: KEY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

René Burkhalter (†90) ist letzte Woche einen Monat nach dem 90. Geburtstag in Bern verstorben. Burkhalter gehörte zu den grossen Schweizer Sportfunktionären.

Burkhalter nahm 1968 in Mexiko City erstmals als Delegationsleiter der Fechter und später weitere siebenmal als Mitglied des Führungsteams an Olympischen Spielen teil. Im Jahr 2000 erhielt er vom damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch den olympischen Orden überreicht. In der Schweiz «erfand» er den Grand Prix von Bern der Fechter.

Von 1997 bis 2000 wirkte René Burkhalter zudem als erster Präsident von Swiss Olympic, das damals aus dem Zusammenschluss des Schweizerischen Landesverbands für Sport (SLS) und dem Schweizerischen Olympischen Comité (SOC) hervorging.