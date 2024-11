Tragische Szenen in Cheltenham. Beim traditionsreichen Pferderennen in England verunglücken drei Tiere. Die Veranstalter und Behörden zeigen sich bestürzt und versprechen Aufklärung.

Tragödie in Cheltenham

Die Pferderennen in Cheltenham werden von drei Todesfällen überschattet. Foto: imago/Inpho Photography

Ein schwarzer Tag für den Pferderennsport in England: Beim traditionsreichen Rennen in Cheltenham sind am Sonntag gleich drei Pferde ums Leben gekommen. Der dramatischste Vorfall ereignete sich direkt nach dem vierten Rennen, als das Siegerpferd zusammenbrach.

«‹Abuffalosoldier›, der Sieger unseres vierten Rennens, ist hinter der Ziellinie zusammengebrochen und wurde sofort von unseren erfahrenen Tierärzten behandelt, konnte aber leider nicht gerettet werden», erklärten die Veranstalter laut watson.ch. Trotz sofortiger tierärztlicher Hilfe verstarb das Tier noch vor Ort.

Doch damit nicht genug: Im selben Rennen verunglückte «Bangers And Cash» tödlich, und im folgenden Lauf ereilte «Napper Tandy» das gleiche Schicksal. Drei Todesfälle an einem einzigen Renntag – eine erschütternde Bilanz.

Die britische Pferderennen-Behörde reagierte umgehend: «Wie bei allen Todesfällen werden wir alles daran setzen, die Umstände hinter jedem einzelnen Vorfall nachzuvollziehen. Unser Ziel ist, vermeidbare Risiken in unserem Sport weiter zu reduzieren.»