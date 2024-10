Julian Weisigk, Albin Sjögren, Annika Lauper, Laure Margot, Tabea Eichler und Robert Zinn (v.l.) jubeln an der Topscorer-Gala mit ihren Trophäen. Nicht anwesend waren Isabelle Gehrig und Noam Leopold. 1/2

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Die Mobiliar und die Schweizer Hallensportarten liessen es einmal mehr krachen. Bei der Topscorer-Gala im Kursaal in Bern wurden am Mittwochabend die besten Skorerinnen und Skorer der vergangenen Saison in den Sportarten Handball, Unihockey, Volleyball und Basketball geehrt.

Zu feiern gab es einiges. Denn die Partnerschaft zwischen der Mobiliar und den vier Sportarten besteht seit 2013, zum 10. Mal wurde die Gala durchgeführt. Das besondere Geschenk zum Jubiläum: Die Verlängerung des Vertrags um fünf Jahre bis 2030. Sodass durch die Partnerschaft weiterhin jährlich rund 400'000 Franken an die Nachwuchsabteilungen der knapp 80 Klubs fliessen.

Gefeiert wurden aber vor allem die Spielerinnen und Spieler. Annika Lauper (Rotweiss Thun) und Noam Leopold (Pfadi Winterthur) im Handball, Isabelle Gehrig (Zug United) und Albin Sjögren (Zug United) im Unihockey, Tabea Eichler (Sm'Aesch Pfeffingen) und Julian Weisigk (Volley Amriswil) im Volleyball sowie Laura Margot (Nyon Basket Féminin) und Robert Zinn (Lions de Genève) im Basketball wurden ausgezeichnet.