Aebersold führt OL-Staffel an Sprint-EM zu Silber

Erster Wettkampf, erste Medaille: Bei der Sprint-EM muss sich die Schweizer Staffel einzig Norwegen geschlagen geben.

Nur Norwegen ist schneller als die Schweizer Sprint-Staffel. Foto: Silvan Schletti

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Equipe lanciert die OL-EM in Belgien mit einem Podestplatz. Das Quartett mit Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Joey Hadorn und Simona Aebersold gewinnt in der Sprint-Staffel die Silbermedaille.

Das Team tritt in derselben Aufstellung wie beim WM-Triumph im vergangenen Jahr an. Dank einer starken Aufholjagd von Schlussläuferin Aebersold resultiert ein weiterer Medaillengewinn. Die Teamleaderin übernimt an vierter Stelle liegend und schliesst bald zu Norwegen auf. Kurz vor dem Ziel kommt es sogar zum Zusammenschluss der vier Spitzenteams.

Finnland, das als erstes Team ins Ziel läuft, hat jedoch den zweitletzten Posten ausgelassen und wird disqualifiziert. Am Ende gibts Gold für Norwegen, Silber für die Schweiz und Bronze für Schweden.

Die Titelkämpfe werden am Freitag mit dem K.o.-Sprint fortgesetzt.