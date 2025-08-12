DE
FR
Abonnieren

Tagelanger Überlebenskampf
Orientierungsläufer bricht bei World Games zusammen und stirbt

Bei den 12. World Games in China ist ein tragischer Todesfall zu beklagen. Der 29-jährige italienische Orientierungsläufer Mattia Debertolis verstarb nach einem Zusammenbruch während des Wettkampfs.
Publiziert: 07:32 Uhr
|
Aktualisiert: 07:38 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Todesfall bei den World Games
Foto: JADE GAO
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Bei den 12. World Games im chinesischen Chengdu ist ein italienischer Orientierungsläufer gestorben. Mattia Debertolis war am Freitagmorgen während des Wettkampfs bewusstlos aufgefunden worden, am Dienstag starb der 29-Jährige. Das gaben die Organisatoren bekannt.

«Ich kann die unermessliche Trauer über diesen tragischen Verlust nicht in Worte fassen. Unsere Gedanken sind bei allen, die um Mattia trauern», sagte Tom Hollowell, Präsident des Orientierungslauf-Weltverbandes IOF. Debertolis war Bauingenieur und arbeitete an der Universität Stockholm an seiner Promotion.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Bei den World Games messen sich bis zum 17. August rund 5000 Sportlerinnen und Sportler in 34 Sportarten. Das Event ist die grösste und wichtigste Bühne für die Athletinnen und Athletinnen des nicht-olympischen Sports.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?