Basel verfällt dem Darts-Fieber

Basel erlebte am Samstag ein Darts-Spektakel, als Fans aus der ganzen Schweiz in die St. Jakobshalle strömten. Die Schweizer Roger Hertig und Bruno Stöckli kämpften tapfer, mussten sich letztlich aber geschlagen geben.

Kurz zusammengefasst Herbst in der Schweiz, heisse Darts-Action in Basel

Fans in kreativen Kostümen feuern ihre Lieblingsspieler an

Roger Hertig und Bruno Stöckli scheiden in der 2. Runde aus

Cédric Heeb Redaktor Sport

Es ist regnerisch, kalt und windig – der Herbst ist in der Schweiz angekommen. Doch in Basel geht es heiss zu und her. Am Samstag pilgerten zig Darts-Fans aus der ganzen Schweiz in die St. Jakobshalle, um ihre Lieblingsspieler zu sehen.

Ob im Schweizer Anzug, im Haribo-Kostüm oder im Gummientchen-Outfit, die Zuschauer johlten, jubelten und feierten, was das Zeug hält. Auf der Bühne duellierten sich die besten Dartsspieler der Welt, von der Atmosphäre waren sie sichtlich angetan.

Sicherlich auch die beiden Schweizer, die sich am Freitag sensationell für die zweite Runde am Samstag qualifiziert hatten: Roger Hertig und Bruno Stöckli. Letzterer bekam es mit dem derzeit grössten Shootingstar der Darts-Szene zu tun: Luke Littler.

Schweizer Fans pilgern am Samstag zahlreich in die Basler St. Jakobshalle. Foto: Alexander Hornstein 1/7

Das 17-jährige Wunderkind krönte sich Anfang des Jahres sensationell zum Vizeweltmeister. Gegen Stöckli gestaltete sich das Spiel aber schwierig, bis zum Spielstand von 3:3 war die Partie offen, danach zog Littler aber davon und gewann 6:3. «Es war schwer, das Publikum war klar für ihn», meint Littler danach.

Zwei Weltmeister draussen

Auch Hertig muss in der 2. Runde die Segel streichen – und das deutlich. Gegen Ryan Searle, die Nummer 19 der Welt, verliert der Mann aus Wimmis gleich mit 1:6.

Und die Top-Stars? Die liessen am Samstag kaum Federn. Michael Smith, Weltmeister von 2023, unterliegt Stephen Bunting 5:6, Gerwyn Price, Weltmeister von 2021, verliert gegen James Wade 4:6.

Am Sonntag finden die Achtel-, Viertel- und Halbfinals statt, der Final ist dann am späten Abend.