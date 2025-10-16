Der 45. Super10Kampf im Hallenstadion steht ganz im Zeichen der Siebzigerjahre. Neben Schwingern wie Armon Orlik und Samuel Giger treten auch weitere Sport-Stars wie Simon Ehammer und Nino Schurter an, gecoacht von Promis wie Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer.

1/6 Gaudi-Wettkämpfe im Hallenstadion mit dem Who's who des Schweizer Sports: Am 31. Oktober findet zum 45. Mal der Super10Kampf statt. Foto: Sporthilfe/Keystone

Darum gehts Armon Orlik und Samuel Giger treffen beim Super10Kampf aufeinander

Show-Event steht im Zeichen der 70er mit Schlaghosen und Plateauschuhen

Der Super10Kampf findet zum 45. Mal statt, mit 25 Athleten in 5 Teams Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Sonst kommt es jeweils im Sägemehl zu diesem Gigantenduell. Diesmal ist es der Hartboden im Hallenstadion – auf ungewohntem Terrain treffen am letzten Oktober-Wochenende (Freitag, 31. Oktober, ab 19.15 Uhr) die beiden Schwing-Grössen Armon Orlik und Samuel Giger aufeinander.

Der neue Schwingerkönig vom Eidgenössischen in Mollis GL und sein langjähriger Rivale laufen beide am Super10Kampf in Zürich als zwei von 25 Gladiatorinnen und Gladiatoren beim Spass-Event der Stiftung Sporthilfe ein.

Super10Kampf 2025: Das Teilnehmerfeld Coaches: Denise Biellmann, Eiskunstlauf-Legende

Patrick Fischer, Eishockey-Nationaltrainer

Heinz Frei, Paralympics-Legende

Werner Günthör, Kugelstossen-Weltmeister

Hippolyt Kempf, Olympiasieger Nordische Kombination

Donghua Li, Olympiasieger Kunstturnen Teilnehmerinnen/Teilnehmer: Simona Aebersold, OL

Simon Ehammer, Leichtathletik

Sina Frei, Mountainbike

Samuel Giger, Schwingen

Melanie Hasler, Bob

Jonas Hasler, Snowboard

Julie Hänggi-Zogg, Snowboard

Livio Hiltbrand, Ski

Nicolas Huber, Snowboard

Michelle Heimberg, Wasserspringen

Salomé Kora, Leichtathletik/Bob

Elena Kratter, Para-Leichtathletik

Sascha Lehmann, Sportklettern

Angelica Moser, Stabhochsprung

Armon Orlik, Schwingen

Ryan Regez, Skicross

Noé Roth, Aerials

Sina Siegenthaler, Snowboardcross

Nino Schurter, Mountainbike

Jenjira Stadelmann, Badminton

Dimitri Steinmann, Squash

Silvana Tirinzoni, Curling

Michael Vogt, Bob

Anja Weber, Langlauf Coaches: Denise Biellmann, Eiskunstlauf-Legende

Patrick Fischer, Eishockey-Nationaltrainer

Heinz Frei, Paralympics-Legende

Werner Günthör, Kugelstossen-Weltmeister

Hippolyt Kempf, Olympiasieger Nordische Kombination

Donghua Li, Olympiasieger Kunstturnen Teilnehmerinnen/Teilnehmer: Simona Aebersold, OL

Simon Ehammer, Leichtathletik

Sina Frei, Mountainbike

Samuel Giger, Schwingen

Melanie Hasler, Bob

Jonas Hasler, Snowboard

Julie Hänggi-Zogg, Snowboard

Livio Hiltbrand, Ski

Nicolas Huber, Snowboard

Michelle Heimberg, Wasserspringen

Salomé Kora, Leichtathletik/Bob

Elena Kratter, Para-Leichtathletik

Sascha Lehmann, Sportklettern

Angelica Moser, Stabhochsprung

Armon Orlik, Schwingen

Ryan Regez, Skicross

Noé Roth, Aerials

Sina Siegenthaler, Snowboardcross

Nino Schurter, Mountainbike

Jenjira Stadelmann, Badminton

Dimitri Steinmann, Squash

Silvana Tirinzoni, Curling

Michael Vogt, Bob

Anja Weber, Langlauf Mehr

Ob es zur grossen ESAF-Revanche zwischen Orlik und Giger kommt? Die beiden Sägemehl-Riesen und die weiteren Schweizer Sport-Stars wie Leichtathletik-Star Simon Ehammer, die eben erst zurückgetretene Mountainbike-Ikone Nino Schurter, Stabhochsprung-Europameisterin Angelica Moser oder Curling-Serienweltmeisterin Silvana Tirinzoni werden für eine ganze Reihe von Gaudi-Wettkämpfen auf fünf Teams aufgeteilt.

Gecoacht werden die bunt zusammengewürfelten Equipen von Promi-Trainer wie Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer, der erstmals in diese Super10Kampf-Rolle schlüpft.

Ein Abend im Zeichen der Siebzigerjahre

Der Super10Kampf findet im 55. Jahr des Sporthilfe-Bestehens bereits zum 45. Mal statt. Erstmals wurde er 1977 durchgeführt. Deshalb steht der Event im Hallenstadion diesmal ganz im Zeichen der Siebzigerjahre. Inklusive Schlaghosen, Blumenmuster, Plateauschuhe und knatternde Töffli.

Ein Highlight des Abends hat hingegen nichts mit den Seventies zu tun, sondern mit 2026. Musiker Bastian Baker wird live den offiziellen Song der Eishockey-WM 2026 (Spiele in Zürich und Fribourg) performen.

Ausgestrahlt im Fernsehen wird die Show am 29. November um 20.10 Uhr auf SRF 1. Wer schon früher wissen will, wie das Spektakel dieses Jahr ausgeht: Noch sind rund 500 Tickets erhältlich.