SM im Kanton Freiburg
Vierter Aebersold-Streich in der OL-Königsdisziplin

Gold an den Schweizer OL-Meisterschaften über die Langdistanz geht an Simona Aebersold und Martin Hubmann.
Publiziert: 19:20 Uhr
|
Aktualisiert: 22:34 Uhr
Zeigt einmal mehr ihre Klasse: Simona Aebersold. (Archiv)
Die Langdistanz-Weltmeisterin Simona Aebersold läuft auf dem Montagne de Lussy in der Königsdisziplin des OL auch zu Gold an den Schweizer Meisterschaften. Die Seeländerin triumphiert zum vierten Mal auf nationaler Stufe in dieser Disziplin.

Für Martin Hubmann, den Bruder des zweitklassierten Daniel Hubmann, ist es hingegen das erste Gold an einer Langdistanz-SM.

Matthias Kyburz, der aktuell stärkste Schweizer, ist im Kanton Freiburg nicht an den Start gegangen, sondern in Sarnen OW, wo er den von Viktor Röthlin organisierten Halbmarathon in 1:05:18 Minuten gewinnt.

