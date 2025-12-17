DE
Schweizer schreibt Geschichte
Legende deklassiert! Bellmont schafft Sensation an Darts-WM

Stefan Bellmont hat an der Darts-WM in London Sportgeschichte geschrieben. Er bezwingt Raymond van Barneveld und zieht als erster Schweizer überhaupt in die 2. Runde ein.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Exploit an der Darts-WM: Stefan Bellmont steht in der 2. Runde.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

Die Sensation ist geschafft! Stefan Bellmont (36) deklassiert die lebende Legende Raymond van Barneveld (58) mit 3:0 und steht als erster Schweizer überhaupt in der 2. Runde einer Darts-WM.

Und es ist ein extrem starker Auftritt des Chamers. Das erste Leg entscheidet der Holländer noch für sich, danach schnappt sich «Belli» die nächsten sechs. Bedeutet an der WM: 2:0-Satzführung.

Auch im dritten Durchgang schafft er direkt das Break, gewinnt also das Anwurf-Leg von «Barney», und danach sein eigenes – 2:0. Es ist das achte Leg in Serie für den 36-Jährigen, noch eines fehlt zum Coup. Wenige Augenblicke danach ist er perfekt!

Was sagst du dazu?
