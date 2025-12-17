Cédric HeebRedaktor Sport
Die Sensation ist geschafft! Stefan Bellmont (36) deklassiert die lebende Legende Raymond van Barneveld (58) mit 3:0 und steht als erster Schweizer überhaupt in der 2. Runde einer Darts-WM.
Und es ist ein extrem starker Auftritt des Chamers. Das erste Leg entscheidet der Holländer noch für sich, danach schnappt sich «Belli» die nächsten sechs. Bedeutet an der WM: 2:0-Satzführung.
Auch im dritten Durchgang schafft er direkt das Break, gewinnt also das Anwurf-Leg von «Barney», und danach sein eigenes – 2:0. Es ist das achte Leg in Serie für den 36-Jährigen, noch eines fehlt zum Coup. Wenige Augenblicke danach ist er perfekt!