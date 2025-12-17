Stefan Bellmont hat an der Darts-WM in London Sportgeschichte geschrieben. Er bezwingt Raymond van Barneveld und zieht als erster Schweizer überhaupt in die 2. Runde ein.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Sensation ist geschafft! Stefan Bellmont (36) deklassiert die lebende Legende Raymond van Barneveld (58) mit 3:0 und steht als erster Schweizer überhaupt in der 2. Runde einer Darts-WM.

Und es ist ein extrem starker Auftritt des Chamers. Das erste Leg entscheidet der Holländer noch für sich, danach schnappt sich «Belli» die nächsten sechs. Bedeutet an der WM: 2:0-Satzführung.

Auch im dritten Durchgang schafft er direkt das Break, gewinnt also das Anwurf-Leg von «Barney», und danach sein eigenes – 2:0. Es ist das achte Leg in Serie für den 36-Jährigen, noch eines fehlt zum Coup. Wenige Augenblicke danach ist er perfekt!