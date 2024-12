Schweizer gewinnt 60'000 Pfund Nach 9-Darter zufällig ausgewählt

Ein 9-Darter an der WM gibt ein Preisgeld von 180'000 Pfund belohnt, zu je einem Drittel an den Spieler, an eine Krebsstiftung und an eine zufällig ausgewählte Person im Publikum. Der Schweizer Mauro Odermatt ist der Glückliche beim 9-Darter von Damon Heta.