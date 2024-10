Audrey Gogniat verpasst den Final beim Weltcup im Schiessen in New Delhi. Die 21-jährige Schweizerin wurde Letzte im Elfer-Startfeld und schaffte es nicht unter die besten acht.

Verpasst den Final der besten Acht: Olympia-Heldin Gogniat muss beim Weltcupfinal eine Enttäuschung hinnehmen. (Archivbild) Foto: imago/Xinhua

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Weltcupfinal im Schiessen in New Delhi verpasst Audrey Gogniat (21), Bronzemedaillengewinnerin an den Olympischen Spielen in Paris, den Final der besten acht klar.

Die Schweizerin blieb mit dem Luftgewehr über 10 m chancenlos. Im Elfer-Startfeld schaffte es die Weltranglistenvierte nach keiner der sechs Serien unter die besten acht. Am Ende resultierte für Audrey Gogniat der 11. und letzte Platz.

Olympia-Goldmedaillengewinnerin Ban Hyojin aus Südkorea fehlte am Weltcupfinal. Silbermedaillengewinnerin Huan Yuting aus China entschied den Final für sich. Die Schwedin Anna Janssen verbesserte in der Qualifikation mit 636,9 Ringen den Weltrekord, musste sich aber im Final mit Platz 7 bescheiden.