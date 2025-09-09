DE
Schlusssprint zahlt sich aus
Alessandra Keller fährt im Short Track zu WM-Gold

Schweizer Triumph an der Mountainbike-WM im Wallis! Alessandra Keller holt Gold im Short Track.
