Kalle Rovanperä gewinnt in Lettland und feiert seinen dritten Saisonsieg in der Rallye-WM. Der Finne setzte sich gegen Sébastien Ogier und Ott Tänak durch.

Rallye-WM in Lettland

Rallye-WM in Lettland

1/2 Kalle Rovanperä doppelt in Lettland nach.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der zweimalige finnische Weltmeister Kalle Rovanperä (23) gewinnt in einem Toyota den achten Lauf der Rallye-WM in Lettland. Es ist bereits sein dritter Sieg in dieser Saison.

Rovanperä gewann bereits zum Auftakt in Kenia und zuletzt in Polen. Im achten von 13 WM-Läufen verwies der 23-Jährige den achtfachen französischen Weltmeister Sébastien Ogier und Ott Tänak aus Estland auf die weiteren Podestplätze.

WM-Leader Thierry Neuville kam nicht über Rang 8 hinaus. Der Belgier konnte seine Führung im Gesamtklassement jedoch behalten und liegt noch acht Punkte vor Tänak.