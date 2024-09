Luna Rossa und Britannia starten mit je einem Sieg in die Final-Serie des Louis Vuitton Cups an der Küste von Barcelona.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach dem ersten Tag der Final-Serie des Louis Vuitton Cups, in welcher der Herausforderer des amtierenden America's-Cup-Siegers Team New Zealand ermittelt wird, liegen Luna Rossa und Britannia gleichauf.

Das erste Rennen im Gewässer vor Barcelona gewannen die Italiener, das zweite Duell entschieden die Briten klar für sich. Die nächsten beiden Runden des Finals, der im Modus best of 13 ausgetragen wird, finden am Samstag statt.

In den Halbfinals schalteten die Briten das Schweizer Syndikat Alinghi Red Bull aus. Die Italiener setzten sich gegen den amerikanischen Vertreter American Magic durch.

Italiener und Briten befinden sich nach dem ersten Tag des Louis Vuitton Cup auf Augenhöhe. Foto: AFP