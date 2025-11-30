Olympiasiegerin Christen erklärt ihren Rücktritt

Nina Christen hat im Schiesssport zahlreiche Erfolge gefeiert. Nun geht ihre Karriere zu Ende. Sie hat ihren Rücktritt erklärt.

Eine der erfolgreichsten Schweizer Schützinnen beendet ihre Karriere. Nina Christen erklärt per Ende Jahr ihren Rücktritt. Das teilt Swiss Shooting in einer Medienmitteilung mit.

Die 31-Jährige hat an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio (Jp) brilliert. Mit dem Luftgewehr gewann sie über 10 Meter Bronze, eine Woche später doppelte sie mit Gold im Kleinkaliber-Dreistellungskampf nach.

Der Entscheid, sich vom Spitzensport zu verabschieden, ist über ein Jahr gereift. «Der Aufwand und der Ertrag sind nicht mehr dieselben wie früher», wird Christen zitiert. «Es gibt mir nicht mehr gleich viel wie einst.» 15 Jahre war die Profi-Gewehrschützin im Spitzensport aktiv. Und blickt voller Dankbarkeit auf diese Zeit zurück. «Ich bin in der wunderbaren Situation, dass ich nicht aufhören muss, sondern aufhören darf.»