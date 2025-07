Endstation Achtelfinal für die Schweizer Degen-Fechterinnen. Sie unterliegen an der Weltmeisterschaft Estland.

Out im WM-Achtelfinal

Das Team um Angeline Favre (l.) scheidet im WM-Achtelfinal aus. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Degen-Team mit Pauline Brunner, Angeline Favre, Aurore Favre und Fiona Hatz scheitert an der WM in Tiflis im Achtelfinal. Gegen Estland unterliegen die Schweizerinnen 34:45.

Nach ausgeglichenem Beginn ziehen die favorisierten Estinnen Stück für Stück davon. Damit erreichen die Olympiasiegerinnen von 2021 die nächste Runde, während sich die Schweizerinnen mit dem Platzierungskampf um die Ränge 9 bis 16 begnügen müssen.

An der EM in Genua vor einem Monat waren die Schweizerinnen auch dank eines Sieges gegen Estland bis in den Final gekommen und hatten Silber gewonnen.