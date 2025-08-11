Die Schweiz feiert bei den World Games in Chengdu (China) weitere Erfolge. Im Orientierungslauf und Seilziehen holen die Mixed-Teams Gold. Mit insgesamt sechs Goldmedaillen liegt die Schweiz auf Platz 6 im Medaillenspiegel.

Sorgen für den nächsten Goldjubel: Das Schweizer Mixed-Team im Seilziehen. Foto: imago/Xinhua

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Delegation kann sich an den World Games in Chengdu (China) über die Goldmedaillen fünf und sechs freuen. Am Montag triumphieren die Mixed-Teams im Orientierungslauf und im Seilziehen.

Auch im letzten OL-Wettkampf, der Sprint-Staffel, gewann das Schweizer Team eine Medaille. Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Tino Polsini und Schlussläuferin Simona Aebersold kamen mit fünf Sekunden Vorsprung auf das schwedische Team als Erste ins Ziel. Tschechien holte mit 15 Sekunden Rückstand Bronze. Mit drei Goldmedaillen in drei Wettkämpfen gelang Simona Aebersold eine perfekte Ausbeute.

Ebenfalls Gold gab es für das Schweizer Seilzieh-Team mit Elena Beier, Melanie Villiger, Carmen Rolli, Nina Widmer, Robin Burch, Ivo Lustenberger sowie Jeremias und Emanuel Zumbühl. Sie setzten sich im Gold-Match gegen das Team aus Belgien durch, nachdem das Duell in der Gruppenphase noch unentschieden geendet hatte.

Mit sechs Gold- und drei Silbermedaillen belegt die Schweiz im Medaillenspiegel der World Games Platz 6. Der grösste Multisportanlass der nicht-olympischen Sommerdisziplinen dauert noch bis zum 17. August.