1/2 Nach zuletzt zweimal WM-Gold muss sich Matthias Kyburz über die Mitteldistanz mit dem undankbaren 4. Platz begnügen Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer OL-Team geht zum Auftakt der Wald-WM in Finnland leer aus. Titelverteidiger Matthias Kyburz belegt über die Mitteldistanz den undankbaren 4. Platz.

Nach zuletzt zweimal WM-Gold verpasste Kyburz das Podest lediglich um eine Sekunde. Ein Umweg zum 18. und letzten Posten, laut eigener Aussage "ein Anfängerfehler", kostete den 35-jährigen Fricktaler die Bronzemedaille, die sich der Schwede Anton Johansson sicherte. Gold und Silber gingen nach Norwegen: Eirik Breivik triumphierte mit 34 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Kasper Fosser.

Für die Schweizer Männer bleibt Finnland ein schwieriges WM-Pflaster. Bei der fünften Ausgabe warten sie weiterhin auf den ersten Medaillengewinn. Als zweitbester Schweizer klassierte sich Routinier Daniel Hubmann im 9. Rang.

Auch bei den Frauen stach der grösste Schweizer Trumpf nicht. Simona Aebersold musste sich mit dem 5. Rang zufrieden geben. Damit klassierte sich die Bernerin, der über eine Minute auf das Podest fehlte, unmittelbar vor ihrer Landsfrau Natalia Gemperle.

Die Schwedinnen feierten angeführt von der Topfavoritin Tove Alexandersson einen dreifachen Triumph. Hinter der nunmehr 22-fachen Weltmeisterin gewannen Sanna Fast und Hanna Lundberg Silber respektive Bronze.

Mit einem Triumph am Donnerstag über die Langdistanz könnte die 32-jährige Alexandersson mit der Schweizer Rekordweltmeisterin Simone Niggli-Luder gleichziehen. Aebersold tritt nach ihrer Gold-Premiere an der Heim-EM vor zwei Jahren in Flims-Laax als Titelverteidigerin an.