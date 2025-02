Der Schweizer Ruderverband hat den Franzosen Alexis Besançon als neuen Elite-Headcoach verpflichtet. Der 50-Jährige übernimmt im März die Verantwortung für die Nationalmannschaften und soll das Team bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles begleiten.

Die besten Schweizer Ruder-Equipen erhalten mit Alexis Besançon einen neuen Coach. Im Bild das olympische Gold-Quartett Mario Gyr, Simon Niepmann, Simon Schürch und Lucas Tramer. Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Schweizer Ruderverband (Swiss Rowing) verpflichtet den Franzosen Alexis Besançon als neuen Elite-Headcoach. Besançon übernimmt die Verantwortung für die Nationalmannschaften.

Alexis Besançon (50) übernimmt die Nachfolge von Ian Wright, der den Job nach den Sommerspielen in Paris zur Verfügung stellte. Der Franzose nimmt die Arbeit im März auf. Besançon soll den ganzen Olympia-Zyklus bis zu den Sommerspielen 2028 in Los Angeles begleiten. Ein Höhepunkt auf dem Weg dorthin sind die Weltmeisterschaften 2027 auf dem Rotsee.

Zu den ersten Aufgaben Besançons wird gehören, neue Teams zu formieren und Nachwuchskräfte in die Elite-Nationalmannschaft zu integrieren.

Besançon arbeitete zuletzt mehr als 15 Jahre als Nationaltrainer in Frankreich. Unter ihm holten Jérémie Azou und Pierre Houin im Leichtgewichts-Doppelzweier in Rio de Janeiro (2016) sowie Hugo Boucheron/Matthieu Androdias im Doppelzweier in Tokio (2021) Olympia-Goldmedaillen. Vor acht Jahren erhielt Besançon vom internationalen Ruderverband die Auszeichnung als weltbester Trainer des Jahres.