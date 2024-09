1/2 In der Spitzengruppe kämpft sie immer wieder um den Anschluss, bleibt aber dran.

Rigling fuhr ein taktisch kluges Rennen. Zumeist hielt sie sich auf der 56,8 km langen Distanz am Ende einer früh formierten sechsköpfigen Spitzengruppe, hatte dort aber immer wieder mit dem Anschluss zu kämpfen. «Ich wusste, dass ich gute Form hatte. Zwischendurch gab es immer wieder ruhige Phasen, das kam mir entgegen», sagt sie nach dem Rennen bei SRF.

So hatte die einzige C2-Athletin der Spitzengruppe im Schlussspurt die nötigen Kraftreserven. «Ich musste mich am Berg nochmal heranfighten. Das ist mir gelungen und im Sprint war das Glück auf meiner Seite.»

Schlitterte sie am Mittwoch im Zeitfahren um drei Zehntel an Bronze vorbei, fuhr sie nun zu ihrem zweiten Edelmetall in Paris. Rigling hatte den nun 18 Edelmetall umfassenden Schweizer Medaillenreigen mit Bronze auf der Bahn in der Einzelverfolgung über 3000 m eröffnet.