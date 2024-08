Alinghi Red Bull Racing (l.) kassiert gegen Ineos Britannia die nächste Niederlage.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Team Alinghi Red Bull Racing erlebte in der Vorausscheidung zum America's Cup erneut einen schwarzen Tag. Die Schweizer verloren vor Barcelona auch das Rennen gegen die Briten schon vor der Startlinie.

Die Ineos Britannia schaffte es in der Vorstartphase mit einer Wende, das Team Alinghi Red Bull Racing in den Abwind zu manövrieren. Dies führte dazu, dass die Schweizer mangels Druck in den Segeln von den Foils fielen und wie eine Ente auf dem Meer dümpelten. Bis die Jacht wieder ins Fliegen kam, verstrich wertvolle Zeit. Der Rückstand beim Überqueren der Startlinie betrug bereits 2:12 Minuten. Die Briten schafften im dritten Duell den dritten Sieg, die Schweizer kassierten die dritte Niederlage – und die dritte Niederlage am Start.

Am späteren Nachmittag gegen Neuseeland

Alinghi Red Bull Racing erhält am späteren Samstagnachmittag die Chance, sich von einer besseren Seite zu zeigen. Im zweiten Rennen des Tages kommt es zum Kräftemessen gegen den Titelverteidiger Neuseeland, der ausser Konkurrenz im Louis Vuitton Cup, dem Cup der Herausforderer, mitmacht.

Die ersten Tage erwecken den Eindruck, dass Alinghi Red Bull Racing bei leichten Winden zwar schnell unterwegs sein kann, aber sehr anfällig wirkt, um von den Foils zu fallen.