Die Schweizer BMX-Fahrerin Zoé Claessens landet bei der EM in Lettland auf dem 5. Platz. (Archivbild) Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Waadtländerin Zoé Claessens muss sich an den BMX-Europameisterschaften im lettischen Valmiera mit dem 5. Platz begnügen. Der 24-Jährigen, die an den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewonnen hatte, fehlten über eine halbe Sekunde auf das Podest. Der Sieg ging an die Britin Bethany Shriever.

Bei den Männern verpasste Loris Aeberhard Bronze hauchdünn. Der Berner wurde als Vierter im Fotofinish geschlagen. Die Podestplätze gingen allesamt an Frankreich.