Drama auf hoher See: Alinghi Red Bull Racing erleidet Mastbruch während der Vorbereitung auf den America’s Cup in Barcelona. Die gute Nachricht: Die Crew übersteht den Zwischenfall unverletzt.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es ist ein empfindlicher Rückschlag. Die Segelexperten rund um die Welt rätseln nun, wie heftig er Alinghi Red Bull Racing in der Vorbereitung auf den America’s Cup tangiert. Was ist passiert? Beim Schweizer Team kracht es im Training für die prestigeträchtigste Segelregatta der Welt fürchterlich.

Die Crew fährt mit ihrem fliegenden Segelmonster in rasanter Fahrt eine Kurve, als es zum Desaster kommt. Der Mast knickt wie ein Zündholz über dem «BoatOne» zusammen. Segel- und Mastteile landen krachend im Wasser, das Boot kommt wie einer Notbremse zum Stillstand. Die ersten sorgenvollen Funksprüche gelten aber nicht dem sündhaft teuren Karbon-Mast, sondern den acht Seglern. Doch da kommt gute Nachricht: Niemand ist verletzt.

Der Wind war stark, aber innerhalb des Renn-Fensters

Die Genfer sind mit ihren Begleitbooten blitzartig zur Stelle. Die zerstörten Teile werden aus dem Meer gefischt, der mastlose Rumpf ins Hauptquartier im Hafen von Barcelona abgeschleppt.

Ein kapitaler Mastbruch zwei Monate, bevor es mit der letzten Vorregatta so richtig losgeht mit der diesjährigen America’s-Cup-Kampagne. «Eine katastrophale Panne», nennt es gar die offizielle Kommunikation der America’s-Cup-Organisatoren.

America's Cup 2024: Die Termine Im Herbst findet vor Barcelona die 37. Austragung des America's Cup statt. Dazu muss man wissen: Der America's Cup ist das Duell zwischen dem Titelhalter und dem besten Herausforderer-Team. Die Herausforderer machen zuvor im sogenannten Louis Vuitton Cup unter sich aus, wer zum America's Cup überhaupt antreten und um die älteste Sport-Trophäe der Welt segeln darf. 22. bis 25. August: Vorregatta (letzter Test unter Rennbedingungen) 29. August bis 8. September: Louis Vuitton Cup (Round Robin) 14. bis 19. September: Louis Vuitton Cup (Halbfinals) 26. September bis 5. Oktober: Louis Vuitton Cup (Final) 12. bis 21. Oktober: America's Cup (Titelverteidiger Neuseeland vs. Louis-Vuitton-Cup-Gewinner)

Wie heftig ist der Rückschlag? Was Alinghi Red Bull zu denken geben muss: Die Windstärke war zwar am oberen Limit, doch noch im Fenster, in dem auch im Rennen noch gesegelt werden würde. Das Manöver ebenfalls nichts, was ein America’s-Cup-Boot nicht draufhaben müsste – und von den Rivalen auch schon bei deutlich heftigeren Windbedingungen problemlos durchgeführt.

Wie heftig ist der Rückschlag? Das Team ist bemüht, die Wogen zu glätten. Co-General-Manager Silvio Arrivabene sagt: «Das Material ist an Land und wird jetzt analysiert. Zwischenfälle wie dieser sind Teil des Sports. Das Team ist auf solche Situationen vorbereitet und steht schon mit allen nötigen Ersatzteilen bereit. Unser Fokus liegt jetzt darauf, so schnell wie möglich aufs Wasser zurückzukehren.»

Denn die Zeit drängt. Mit Ausnahme von America’s-Cup-Titelverteidiger Neuseeland trainieren die vier weiteren Rivalen von Alinghi seit Wochen intensiv auf dem Regatta-Gelände im spanischen Mittelmeer.