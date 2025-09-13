DE
In der zweiten Runde
Keller stürzt und muss Chance auf Gold begraben

Alessandra Keller stürzt bereits in der zweiten Runde und muss ihre Chance auf das zweite WM-Gold begraben.
Publiziert: vor 14 Minuten
