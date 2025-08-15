Badmintonspieler Marvin Seidel trauert um seine Zwillinge Clara und Jacob, die nur wenige Tage nach ihrer Geburt verstorben sind. In einem emotionalen Instagram-Post teilt der 29-Jährige seinen Schmerz und seine Dankbarkeit für die kurze gemeinsame Zeit.

Darum gehts Badmintonspieler Marvin Seidel trauert um verstorbene Zwillinge Clara und Jacob

Herzzerreissender Instagram-Post zeigt Grabstätte mit Blumen und emotionaler Schleife

Seidel nahm zweimal an Olympischen Spielen teil und gewann 2022 EM-Gold

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Es ist ein herzzerreissender Post, den Badmintonspieler Marvin Seidel am Donnerstag absetzt. «Unsere Zwillinge, Clara und Jacob, waren nur wenige Tage bei uns, aber haben uns mehr Liebe gegeben, als wir jemals für möglich gehalten hätten», schreibt der 29-Jährige.

Mit dem Bild dazu wird klar, wie dramatisch diese wenigen Tage Anfang August gewesen sein müssen. Am 1. August 2025 sind Clara und Jakob demnach zur Welt gekommen. Am 5. August musste Clara diese aber bereits wieder verlassen. Tags darauf ist auch Jakob verstorben.

«Wir trauern tief und werden dennoch immer dankbar für die Zeit sein, die wir mit ihnen hatten», schreibt Seidel weiter und zeigt ausserdem ein Bild des mit Blumen übersäten Grabes.

«Die Liebe endet nie, Mama & Papa»

Geschmückt ist das Grab, das auf dem alten Friedhof St. Ingbert im Saarland liegt, mit einer Schleife mit dem Spruch «Die Liebe endet nie, Mama & Papa». Über die Ursache für den tragischen Verlust macht Seidel keine Angaben.

In den Kommentaren zu dem erschütternden Beitrag wird Seidel viel Mut zugesprochen. «Wir sind in Gedanken bei euch», sichert etwa die Deutsche Sporthilfe zu. «Das tut mir sehr leid, Marvin. Mein tiefstes Beileid für euch beide und eure ganze Familie», schreibt der zweifache Badminton-Olympiasieger Viktor Axelsen.

Seidel selber nahm ebenfalls zweimal an Olympischen Spielen teil, war in Tokio und Paris Teil der deutschen Delegation. 2022 holte er EM-Gold im Doppel, im Jahr zuvor gabs Silber.