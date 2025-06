Drei weitere Schweizer Ruderboote qualifizieren sich am Heimweltcup auf dem Luzerner Rotsee für den A-Final. Der Doppelzweier und der Zweier ohne bei den Männern und der Zweier ohne bei den Frauen erreichen jeweils den zweiten Platz in ihren Halbfinals.

Kai Schätzle (links) und Raphaël Ahumada freuen sich über den Einzug in den A-Final Foto: Philipp Schmidli

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach dem Doppelvierer der Frauen am Freitag qualifizieren sich am Samstag drei weitere Schweizer Boote am Heimweltcup auf dem Luzerner Rotsee für den A-Final. Der Doppelzweier mit Raphaël Ahumada und Kai Schätzle muss sich im Halbfinal einzig den Serben Nikolaj Pimenov/Martin Mackovic um 1,19 Sekunden geschlagen geben. Der Waadtländer und der Luzerner haben zwei Wochen zuvor am Weltcup in Varese triumphiert.

Der Zweier ohne mit Patrick Brunner und Jonah Plock belegt im Halbfinal hinter den in einer eigenen Liga rudernden Rumänen Florin Sorin Lehaci/Florin Arteni ebenfalls den 2. Platz. Auch der Schweizer Zweier ohne der Frauen mit Célia Dupré und Lisa Lötscher steht dank eines 2. Rangs im A-Final. Die beiden werden im Halbfinal einzig von den Rumäninnen Simona Radis/Maria Magdalena Rusu bezwungen.