Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Daniel Leu Stv. Sportchef

Montag: Schwimmen, Schiessen und Fechten. Dienstag: Obstacle, Laufen und Schiessen. Mittwoch: Fechten und Schiessen. Donnerstag: Schwimmen und Fechten. Freitag: Obstacle und Laufen. So sieht eine typische Trainingswoche der Pentathlon-Zwillinge Florina und Katharina Jurt aus, die 2025 in Madrid in der Team-Staffel gemeinsam den EM-Titel gewannen.

Die Historie des Pentathlons (auf Deutsch Moderner Fünfkampf) reicht weit zurück. Die Sportart war schon Teil der Olympischen Spiele der Antike. Heute besteht sie aus folgenden Disziplinen: Degenfechten, Schwimmen (200 m), Obstacle (Hindernisparcours) und dem Laser-Run (einer Kombination aus Schiessen und Laufen).

Die ältere Schwester hat den Olympia-Traum schon gelebt

Wer wie die Obwaldnerinnen erfolgreich sein will, muss viel Zeit und Schweiss investieren. «Die Gefahr, zu viel trainieren zu wollen, ist schon da», erklärt der sieben Minuten ältere Zwilling Katharina. Florina ergänzt: «Zum Glück haben wir aber einen Trainer, der uns auch mal bremst.» Für die 20-Jährigen ist es ein grosser Vorteil, dass sie Zwillinge sind. Katharina: «Wir machen alle Trainings zusammen und können uns so gegenseitig pushen und unterstützen.»

Das grosse Ziel der beiden, die im nächsten Jahr das Sportgymnasium in Bern abschliessen werden, sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Für ihre ältere Schwester Anna (24) ging der Olympia-Traum bereits 2024 in Paris in Erfüllung. Mit Ueli (15) und Marisa (12) sind übrigens zwei weitere Geschwister Moderne Fünfkämpfer.

Bald sind sie zu elft

Insgesamt haben Florina und Katharina acht Geschwister und ein neuntes ist unterwegs. Dass ihre Mutter Barbara, die Sportlehrerin ist, sie trotzdem unterstützt, bedeutet ihnen viel. Florina: «Unsere Mutter ist unsere grösste Supporterin. Sie ist für uns eine Superheldin. Den Willen, etwas konsequent durchzuziehen, haben wir von ihr geerbt. Wie sie es schafft, alle Kinder mit voller Hingabe zu unterstützen, ist bewundernswert.»

Trotz dieses Supports der Familie ist es für die beiden eine Herausforderung, sich als Moderne Fünfkämpferinnen über Wasser halten zu können. Katharina: «Ohne die materielle und finanzielle Unterstützung unserer Sponsoren wäre das alles nicht möglich und unser Weg in Richtung LA 2028 nicht machbar.»