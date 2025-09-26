Nach der Bronzemedaille von Patrick Brunner und Jonah Plock im olympischen Zweier ohne gibt es für das Schweizer Team an der Ruder-WM in Shanghai am Freitag keinen weiteren Podestplatz.

1/2 Fabienne Schweizer und Salome Ulrich werden an der WM in Shanghai Vierte. Foto: Philipp Schmidli

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Doppelzweier der Frauen mit Fabienne Schweizer und Salome Ulrich belegt an der Ruder-WM in Shanghai den 4. Platz, jener der Männer mit Raphaël Ahumada und Kai Schätzle klassiert sich im 5. Rang.

Die 28-jährige Fabienne Schweizer und die 25-jährige Salome Ulrich liegen bei sämtlichen Zwischenzeiten hinter den Medaillenrängen. Zu Bronze fehlen den beiden Luzernerinnen 2,09 Sekunden. Gold sichern sich die Holländerinnnen Benthe Boonstra/Roos de Jong.

Ahumada und Schätzle gehen den A-Final offensiv an. Nach 500 m liegen der 24-jährige Waadtländer und der 25-jährige Luzerner auf dem 2. Platz, bei Rennhälfte belegt das Duo den 3. Rang. Dann aber lassen die Kräfte nach, sodass Ahumada/Schätzle Bronze um 4,14 Sekunden verpassen. Gold holen die Polen Mateusz Biskup/Miroslaw Zietarski.