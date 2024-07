Dieses Duo trägt Schweizer Fahne an Eröffnungsfeier

1/2 Nino Schurter trägt am Freitag die Schweizer Fahne an der Olympia-Eröffnungsfeier.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nino Schurter (38) und Nina Christen (30) wird am Freitag eine grosse Ehre zuteil. Sie werden die Schweizer Fahne an der Eröffnungsfeier tragen. Sie folgen auf Mujinga Kambundji und Max Heinzer, die 2021 in Tokio die Schweizer Delegation anführten.

Schützin Christen, die in der japanischen Hauptstadt Gold im Dreistellungswettkampf über 50 Meter und Bronze mit dem Luftgewehr gewonnen hat, freut sich riesig über die ehrenvolle Aufgabe, wie aus der Mitteilung von Swiss Olympic zu entnehmen ist: «Dass ich an der Eröffnungsfeier in Paris die Schweizer Fahne tragen darf, macht mich enorm stolz und ich freue mich sehr auf diesen Moment.»

Und auch für Schurter, Mountainbike-Olympiasieger von 2016, sei es «eine riesige Ehre». Der Bündner war schon fünf Mal an Olympia, aber noch nie an einer Eröffnungsfeier dabei, da die Wettkämpfe bis anhin immer am Schluss der Spiele eingeplant waren. Jetzt findet das Männerrennen am kommenden Montag statt – Zeit genug also, um am Freitagabend der Zeremonie beizuwohnen. «Die Olympischen Spiele haben meine Karriere als Profisportler geprägt, und ich habe immer alles dafür getan, um die Schweiz so gut wie möglich zu repräsentieren.»

Chef de Mission freut sich für Fahnenträger-Duo

Ralph Stöckli, Chef de Mission der Schweizer Delegation, freut sich mit den beiden Athleten, dass sie die Schweiz in Paris anführen: «Nina ist eine herausragende Vertreterin einer Sportart, die sich aus dem Amateursport zum Profisport entwickelt hat. Sie steht für diese Entwicklung, an der wir noch viel Freude haben werden.»

Er freue sich ausserdem für Schurter, dass er endlich bei einer Eröffnungsfeier dabei sein kann: «Wie er sich seit Jahren an der Weltspitze hält, ist einzigartig. Er prägt seinen Sport wie kein anderer und hat bei seinen Olympiateilnahmen das ganze Spektrum erlebt.» Neben Gold in Rio 2016 gabs 2012 in London Silber und davor in Peking Bronze (2008).

Christen und Schurter reihen sich damit in eine Liste Schweizer Sport-Grössen ein, die ebenfalls schon die Fahne an Sommerspielen tragen durften. Bevor mit Kambundji/Heinzer 2021 erstmals ein Duo voranging, waren es in diesem Jahrhundert bislang der Radfahrer Thomas Frischknecht (2000), die Tennis-Stars Roger Federer (2004, 2008), Stan Wawrinka (2012) und die Turnerin Giulia Steingruber (2016).