Der Schweizer Ian Hauri (l.) verliert im Viertelfinal gegen Italien das letzte Duell. Foto: keystone-sda.ch

Die Schweizer Degenfechter scheitern im Teamwettkampf an den Europameisterschaften in Genua im Viertelfinal und verpassen damit eine Medaille. Ian Hauri, Lucas Malcotti und Alexis Bayard unterliegen Italien, dem Gastgeber und EM-Zweiten vom letzten Jahr in Basel, knapp mit 37:40.

Nach den ersten sechs von neun Gefechten führt die Schweiz mit vier Punkten. Die letzten drei Duelle gehen dann aber an die Italiener, darunter der Abschluss zwischen Hauri und Andrea Santarelli, die in Basel respektive in Genua EM-Bronze im Einzel gewonnen haben.

Die letzte Medaillenchance hat die Schweizer Delegation am Donnerstag im Teamwettkampf der Degenfechterinnen mit Pauline Brunner und den Schwestern Angeline und Aurore Favre.