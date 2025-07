Frankreich holt Degen-Titel Schweizerinnen bleiben an WM im Achtelfinal hängen

Das Schweizer Degen-Team scheitert bei der WM in Tiflis im Achtelfinal an Estland mit 34:45. Die Olympiasiegerinnen von 2021 ziehen in die nächste Runde ein, während die Schweizerinnen auf Platz 10 landen.

Publiziert: 21:34 Uhr | Aktualisiert: 21:35 Uhr