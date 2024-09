Martin Schindler holt sich den ersten Titel der Swiss Darts Trophy in Basel und gewinnt 30'000 Pfund. Der 28-Jährige dreht den Final gegen Ryan Searle und gewinnt sein zweites European-Tour-Turnier in diesem Jahr.

Deutscher triumphiert bei Darts-Premiere in Basel

Schindler holt den Titel nach 4:0 Rückstand gegen Searle

Cédric Heeb

Der erste Sieger der Swiss Darts Trophy heisst Martin Schindler. Der 28-Jährige gewinnt im Final des Turniers in Basel gegen Ryan Searle (36) mit 8:7. 30'000 Pfund (ca. 33'700 Franken) wandern damit ins Portemonnaie von «The Wall», so der Spitzname des Deutschen.

Das Endspiel gestaltet sich lange einseitig. Searle, der seit Kindheit unter einer Hornhautverkrümmung leidet und teilweise nicht einmal sehen kann, wo seine Pfeile landen, zieht schnell auf 4:0 davon. Doch der Deutsche mit dem Übernamen «The Wall» lanciert die Aufholjagd und gleicht zum 7:7 aus, nachdem Searle sieben Matchdarts ungenutzt gelassen hat. Im letzten Leg bleibt Schindler dann cool und holt sich den Titel.

Für Schindler ist es bereits der zweite auf der European Tour in diesem Jahr. Im April gewann der Brandenburger die International Darts Open in Riesa (De). «Ich kann es kaum beschreiben», sagt Schindler sichtlich überwältigt.

Stars kommen auch 2025 nach Basel

Sein Dank geht an die Schweizer Fans: «Es ist geil, dass ich hier mit euch gewinnen konnte, danke für den Support.» Er schätze sich etwas glücklich, dass er dieses Spiel gewonnen habe, «Searle war der bessere Spieler». Doch so sei Darts. Meint auch Searle: «Ich habe sieben Matchdarts liegengelassen, dann kann es so gehen.»

Damit ist die erste Ausgabe des Turniers Geschichte. Auch im kommenden Jahr dürfen sich Schweizer Darts-Fans wieder auf die Top-Stars freuen, die Tour macht im September 2025 (26. bis 28.) wieder Halt in Basel. Eine Party wird es bestimmt auch dann wieder geben.