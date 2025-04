Exploit knapp verpasst Künzi bringt Top-Ten-Spieler an Badminton-EM ins Schwitzen

Tobias Künzi schnuppert an der EM in Horsens (Dänemark) an der Überraschung. Der Aargauer hat gegen den Top-Ten-Spieler Alex Lanier sogar Satzball.

Publiziert: vor 48 Minuten