Darts-Star Michael van Gerwen steht im WM-Finale in London. Der Niederländer besiegt Chris Dobey mit 6:1 und hat nun die Chance auf seinen vierten WM-Titel. Am Freitag trifft er auf Luke Littler oder Stephen Bunting.

Van Gerwen zieht überlegen in WM-Final ein

Den 4. WM-Titel fest im Blick: Michael van Gerwen. Foto: keystone-sda.ch

Der Niederländer Michael van Gerwen darf in London auf seinen vierten WM-Titel hoffen. Gegen Herausforderer Dobey setzt sich der frühere Dominator im Halbfinal zügig durch.

Darts-Star Michael van Gerwen hat zum siebten Mal in seiner Karriere den WM-Final erreicht und darf in London auf seine erste Krönung seit sechs Jahren warten. Der 35-jährige Niederländer besiegte Chris Dobey aus England deutlich mit 6:1.

«Mighty Mike», wie van Gerwen genannt wird, hat am Freitagabend die Chance auf die rund 23 Kilo schwere Sid-Waddell-Trophy und ein Preisgeld von rund 600'000 Euro. Gegner wird dann entweder Luke Littler oder Stephen Bunting, beide England, sein.

Van Gerwen, der sich in den vergangenen Jahren im Alexandra Palace immer wieder sportliche Aussetzer leistete, agierte von Anfang an konzentriert und erspielte sich schnell eine Führung. Am Ende hatte der Niederländer 18 Legs gewonnen, Dobey nur zehn. Wirklich Spannung kam nie auf.

In den Jahren 2014, 2017 und 2019 gelangen van Gerwen seine drei WM-Titel. Gemessen an seiner jahrelangen Dominanz ist seine Ausbeute beim grössten Turnier der Welt eher dürr. Mit einem Finalsieg würde van Gerwen auf Weltranglistenplatz zwei zurückkehren. Die klare Nummer eins bleibt Luke Humphries.