Vierter Grand-Slam-Sieg für Nils Stump

Nils Stump war in Astana zum vierten Mal auf Grand-Slam-Stufe erfolgreich. Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 28-Jährige setzte sich im kasachischen Astana im Final der Kategorie bis 73 kg gegen Kazbek Naguchev aus den Vereinigten Arabischen Emiraten durch.

Für Stump ist es der zweite Turniersieg seit den enttäuschenden Olympischen Spielen in Paris mit dem Out nach dem ersten Kampf. Vor einem guten Monat hatte der Weltmeister von 2023 bereits bei seinem Saisonauftakt am European Cup in Dubrovnik gewonnen.

Auf Grand-Slam-Stufe hatte Stump vor dem Erfolg in Astana bereits in Tadschikistans Hauptstadt Dushanbe 2024, Tel Aviv 2023 und Abu Dhabi 2022 Turniersiege gefeiert.