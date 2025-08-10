Mit 53 Sekunden Vorsprung war der Sieg der 27-jährigen Seeländerin deutlich. «Durch die Gartenanlagen hindurch war es wirklich sehr herausfordernd, sodass ich zum ersten Mal einen Sprint mit einer Lupe gelaufen bin, das hat sich gelohnt», wird Aebersold, die bereits über die Mitteldistanz triumphiert hatte, auf der Website des Verbandes zitiert.
Die Schweizer Männer blieben derweil ohne Medaille. Sie klassierten sich auf den Plätzen 4 bis 6. Am Montag findet mit der Sprint-Staffel der letzte OL-Wettkampf statt.
Die World Games, an denen die Schweiz mit über 90 Athletinnen und Athleten vertreten ist, dauern noch bis zum 17. August. Die Schweiz hat bisher viermal Gold geholt: dreimal im OL und einmal im Karate.
