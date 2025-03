1/5 Grosse Trauer bei Lubjana Piovesana. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Judoka Lubjana Piovesana trauert um ihren Bruder

Luis Piovesana (†26) wurde nach tagelanger Suche tot aufgefunden

Die österreichische Judoka Lubjana Piovesana (28) hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Der 26-jährige Bruder der Olympia-Fünften von Paris 2024 ist nach tagelanger Suche tot aufgefunden worden. In der Nacht auf letzten Freitag war Luis Piovesana in Bristol (Gb) spurlos verschwunden. Eine umfangreiche Suchaktion bleibt tagelang ohne Erfolg. Bis am späten Montagabend traurige Gewissheit herrscht.

Was ist passiert? Die Umstände des Verschwindens sind rätselhaft. Gemäss Angaben der Familie stieg Luis Piovesana nach einer Party allein in ein Taxi. Kurz darauf rief er mehrmals seine Freundin und die Polizei an. In einer Sprachnachricht an seine Freundin hört man ihn mit dem Taxifahrer streiten und rufen, er werde entführt. Autofahrer sahen ihn später auf der Autobahn. Sein Handy und das Portemonnaie wurden später an verschiedenen Orten in der Stadt gefunden.

«Wir sind dankbar für jeden, der Hinweise geben, bei der Suche helfen oder Informationen übermitteln kann», schrieb Piovesana in einem emotionalen Instagrampost. «Bitte helfen Sie, meinen Bruder zu finden.» Die Familie richtete auch eine private Spendenseite ein, um die Suche so lange wie möglich fortsetzen zu können.

«Wir sind völlig erschüttert»

Piovesanas Lebensgefährte Laurin Böhler (30), selbst Profi-Judoka, unterstützte seine Freundin bei der Suche. Gemäss «Krone» sagte er: «Lulu gibt alles dafür, ihren Bruder zu finden. Sie sagt, wenn sie jetzt aufhört, würde sie akzeptieren, dass er nicht mehr zurückkommt.»

Die Hoffnungen sind unerfüllt geblieben. Luis lebt nicht mehr. Das teilt Piovesana selber in der Nacht auf Dienstag auf Social Media mit. «Wir sind völlig erschüttert, dass er von uns gegangen ist», schreibt sie auf Englisch. «Ich bin dankbar für jede Unterstützung. Es schmerzt mich, dass dies passiert ist.» Luis sei ihr kleiner Bruder gewesen und von allen geliebt worden. «Er wird uns allen in Erinnerung bleiben», schreibt sie abschliessend. Und postet ein Foto, das die beiden als kleine Kinder zeigt.