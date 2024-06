Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Grosse Trauer Connor Garden-Bachop (Mitte).

Grosse Trauer in der Rugby-Welt: Der Neuseeländer Connor Garden-Bachop ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Wie der neuseeländische Verband in einer Medienmitteilung schreibt, verstarb der einstige Rugby-Union-Spieler am Montag als Folge eines «medizinischen Ereignisses».

Garden-Bachop lief für die Maori All Black auf. Eine Mannschaft, die gegründet würde, um die neuseeländische Maori-Kultur zu repräsentieren. Auf Klubebene spielte er für Canterbury, Wellington und die Highlanders.

«Der gesamte Rugby-Verband steht in dieser Zeit an der Seite der Familie Garden-Bachop und wir sind in unserer Trauer vereint», heisst es in der Erklärung des Verbands. «Connor war ein fantastischer junger Spieler, ein aufregender Vertreter Neuseelands und ein stolzer Māori All Black. Wo auch immer er spielte, war er ein engagierter und beliebter Mannschaftskamerad mit ansteckender Energie und jemand, der den Raum erhellen konnte.»

Er hinterlässt Zwillinge

Garden-Bachop stammte aus einer Rugby-Familie. Sein Vater vertrat sowohl Samoa als auch Neuseeland auf internationaler Ebene, seine Mutter spielte einst für das neuseeländische Frauen-Rugbyteam. Auch Garden-Bachops Onkel spielte einst äusserst erfolgreich Rugby: Zuerst lief er bei zwei Weltmeisterschaften für Neuseeland auf, nach einem Nationenwechsel spielte er bei der WM im Jahr 1999 für Japan.

Der Verstorbene hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. «Er war ein liebevoller Vater für seine Zwillingsmädchen, ein Bruder, ein Sohn und wurde von allen, die ihn kannten, unermesslich geliebt», heisst es in der Erklärung weiter.