2038 sollen die Olympischen Spiele in der Schweiz stattfinden. Nun hat die Kandidatur einen ersten privaten Partner bekommen.

Darum gehts Die Schweiz plant Winterspiele 2038, Wettkämpfe sollen landesweit verteilt stattfinden

Sportmarke On wird als privater «Fahnenträger» Schlüsselpartner des Projekts

On ist langjähriger Ausrüster von Swiss-Ski und unterstützt Wintersport Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Schweiz will für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038 kandidieren. Die Vision: Nicht eine Stadt alleine soll die Wettkämpfe durchführen, sie sollen im ganzen Land verteilt über die Bühne gehen.

Nun hat die Olympia-Kandidatur einen ersten privaten Partner. Die Schweizer Sportmarke On übernimmt als sogenannter «Fahnenträger» eine Schlüsselrolle für das Projekt, wie die Firma mitteilt. «Als Marke mit Wurzeln in den Schweizer Alpen ist dieses Engagement für uns eine Herzensangelegenheit», wird On-CEO Martin Hoffmann in der Mitteilung zitiert. Es sei eine einmalige Chance, «in die Zukunft unserer Heimat und den Schweizer Innovationsgeist zu investieren, für den ‹Switzerland 2038› steht.» Bei On ist man stolz, einen «Beitrag zu diesem historischen Projekt zu leisten».

Die Partnerschaft knüpft an das bestehende Engagement von On im Schweizer Wintersport an. So ist die Firma etwa langjähriger Ausrüster von Swiss-Ski.