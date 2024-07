Das grosse Frankreich-Quiz Olympische Badminton-Hoffnung Stadelmann wagt sich an Vokabeln

Im Juni 2023 gewann Jenjiira «Jenny» Stadelmann die Bronzemedaille an den Badminton-European-Games in Krakau. In Paris geht sie für die Schweiz erstmals an Olympischen Spielen an den Start, weshalb sie mit Blick ihr Wissen über Frankreich testet.