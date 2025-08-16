Die zehnjährige Bodhana Sivanandan schreibt Schach-Geschichte. Sie besiegt als jüngste Spielerin einen Grossmeister und gewinnt die britischen Schachmeisterschaften in Liverpool.

Bodhana Sivanandan ist die jüngste Spielerin, die einen Schach-Grossmeister bezwingen konnte. (Archivbild) Foto: Screenshot X

Andri Bäggli Redaktion Sport

Bodhana Sivanandan (10) hat Schach-Geschichte geschrieben. Im Alter von zehn Jahren, fünf Monate und drei Tage ist die Britin die jüngste Spielerin jemals, die einen Schach-Grossmeister in die Knie zwingen konnte. Zuvor hielt diesen Rekord die US-Amerikanerin Carissa Yip, sie war bei ihrem Triumph rund sechs Monate älter.

Sivanandan schlug am vergangenen Sonntag im Final der britischen Schachmeisterschaften in Liverpool Grossmeister Pete Wells (60) und sicherte sich damit den Turniersieg, wie der internationale Schachverband Fide bekannt gibt.

Vater brachte sie zum Schach

Dank des Sieges erhält die Zehnjährige auch einen neuen Titel. Sie ist jetzt «Women International Master» und somit nur einen Rang vom Grossmeister-Titel entfernt.

Mit Schach angefangen hat Sivanandan während der Covid-Pandemie. Damals habe ihr ein Freund ihres Vaters, nebst Büchern und anderen Spielsachen, ein Schachbrett geschenkt: «Eigentlich wollte ich die Figuren als Spielzeug benutzen. Doch mein Vater meinte, ich könne das Spiel lernen – und so habe ich angefangen», erzählt sie in einem Interview mit BBC.