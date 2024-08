Jubel bei Sascha Lehmann. Der Kletterer gewinnt an der EM Gold im Lead.

1/2 Sascha Lehmann zeigt stolz seine Goldmedaille.

Der Olympia-Teilnehmer Sascha Lehmann gewinnt bei der Heim-EM in Villars-sur-Ollon die Goldmedaille in der Disziplin Lead. Der 26-jährige Berner setzt sich in Abwesenheit zahlreicher Olympia-Stars mit dem Skore von 45+ durch.

Der Thuner Jonas Utelli, der Junioren-Europameister 2022, musste mit Platz 4 (37+) vorliebnehmen. Der Franzose Sam Avezou (43+) und der Spanier Guillermo Peinado Franganillo (39+) erreichen eine höhere Punktzahl.