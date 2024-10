Sergei Aschwanden hat seine Kandidatur für das Amt als Präsident von Swiss Olympic zurückgezogen. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Matthias Davet

Blick: Sergei Aschwanden, Sie haben am Montagmorgen angekündigt, dass Sie Ihre Kandidatur zurückziehen. Warum?

Sergei Aschwanden: In den letzten Monaten haben wir uns umgehört, um herauszufinden, wen die verschiedenen Verbände unterstützen möchten. Unabhängig von den Verbänden, die mir ihre Unterstützung zugesagt haben, also vor allem die Kampfsportverbände, muss ich feststellen, dass ich nicht genügend Unterstützung erhalten habe. Deshalb war für mich klar, dass ich meine Kandidatur zurückziehe und das gesamte Feld den beiden verbleibenden Kandidaten überlasse.

Was hat Ihnen gefehlt, um die Unterstützung anderer Verbände zu erhalten?

Das ist heute und nach den bisherigen Informationen schwer zu sagen. Vielleicht gab es einen gewissen Mangel an Netzwerken in bestimmten Bereichen. Insgesamt habe ich keine detaillierten Rückmeldungen, da die Wahl ja noch ansteht.

Hatten Sie einen Nachteil, weil Sie aus der Westschweiz stammen?

Ich glaube nicht. Ich habe die Hälfte meines Lebens in der Deutschschweiz verbracht, ich spreche die Sprache und kenne die Kultur. Einige wussten nicht einmal, dass ich aus der Romandie komme.

War es schwer, den Rücktritt anzukündigen?

Ich bin seit fast zehn Jahren in der Politik. Ich habe Wahlen verloren. Das jetzt ist etwas, das ich akzeptiere und das mir keine schlaflosen Nächte bereiten wird. Ist die Enttäuschung trotzdem da? Ja, natürlich, denn der Sport liegt mir am Herzen. Ich möchte mich engagieren, und das lässt mich nicht kalt.

Sie haben sich dennoch entschieden, erneut für das Swiss-Olympic-Exekutivkomitee zu kandidieren. Warum?

Ich bin seit vier Jahren der einzige Vertreter aus der Romandie im Exekutivausschuss. Es ist wichtig, die sprachliche Repräsentativität aufrechtzuerhalten, vor allem angesichts der Olympischen Spiele, die in etwas mehr als zehn Jahren anstehen. Ich hoffe, dass ich in diesem Komitee bleiben und Einfluss auf strategische Entscheidungen nehmen kann.

Was hat Sie die Kampagne für die Präsidentschaft gelehrt?

Am wichtigsten fand ich, dass ich Verbände kennengelernt habe, die ich überhaupt nicht kannte. Mit diesen Leuten gesprochen zu haben und ihre Probleme zu kennen, ist spannend. Man sieht die Reichweite des Schweizer Sports und die Unterschiede, die es geben kann. Es gibt noch einiges zu tun, und wenn ich in den Exekutivausschuss wiedergewählt werde, freue ich mich darauf, das Thema auf den Tisch zu bringen und meine Kollegen zu sensibilisieren.

Es gibt noch zwei Kandidaten: Ruth Metzler-Arnold und Markus Wolf. Für wen haben Sie sich entschieden?

Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich neutral, wie ein guter Schweizer. (lacht) Als Präsident des nationalen Judo- und Ju-Jitsu-Verbands werden wir uns auf jeden Fall eingehend mit beiden Kandidaturen beschäftigen und dann entscheiden, wen wir unterstützen werden.